رئيس وزراء لبنان في بغداد خلال الساعات القادمة

وسيرافق ميقاتي وفد وزاري يضم وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، إضافة الى عدد من المستشارين، بحسب وسائل اعلام لبنانية.ومن المقرر ان تتناول المحادثات عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، ومن ضمنها استمرار تزويد لبنان بزيت الوقود لغرض تشغيل الكهرباء، وتسوية الخلافات المتعلقة بتأخر تمويل ودفع مستحقات الوقود الى العراق.وكان ميقاتي قد قدم شكره للسوداني في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بعد قرار رئيس الوزراء العراقي تفريغ حمولة باخرة زيت الوقود في لبنان والتي كانت متوقفة دون تفريغ بسبب تأخر دفع مستحقات العراق مقابل زيت الوقود والمتأخرة منذ اكثر من عام.