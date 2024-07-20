من 4 فقرات.. البرلمان يعلن جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد

وقالت رئاسة المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول الأعمال سيتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية (الجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لجنة الاستثمار والتنمية اللجنة القانونية اللجنة المالية)، (١٦) مادة)".وأضافت أن "الجدول يتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة ٢٠٢٤. (لجنة الصحة والبيئة)، ( ٢ مادة)".وتابعت الرئاسة، أن المجلس سيباشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الاسلامي (اللجنة المالية اللجنة القانونية، لجنة الاستثمار والتنمية)"ولفتت الى ان "الجدول يتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد. الجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).