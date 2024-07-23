"باسرع وقت ممكن".. رئيس الجمهورية يدعو لحسم رئاسة البرلمان

وقال رشيد في منشور على منصة "أكس"، "ندعو الأخوات والأخوة ممثلو الشعب في مجلس النواب الموقر الى تفعيل دورهم في انتخاب رئيس لمجلس النواب وبأسرع وقت ممكن".وأضاف، أن ذلك "من أجل مواصلة الدور التشريعي والرقابي بما يخدم تطلعات شعبنا العزيز".