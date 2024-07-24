مجلس النواب يرفع جلسته

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".وأضافت: "مجلس النواب أجل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩".وأشارت الدائرة الى ان "مجلس النواب أجل القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم".وبينت الدائرة الإعلامية ان " مجلس النواب أجل قانون العفو".ويذكر ان مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.