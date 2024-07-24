Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني‬⁩ في ⁧‫طهران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

موجة غضب ورفع وسم "#لا_للتعديل".. خلافات وانتقادات واسعة تجاه تعديل الأحوال الشخصية

سياسة

2024-07-24 | 10:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
موجة غضب ورفع وسم &quot;#لا_للتعديل&quot;.. خلافات وانتقادات واسعة تجاه تعديل الأحوال الشخصية
3,838 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.

وقال البرلمان، الأربعاء، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص "لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل".
 
وقال مراقبون إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل في جلسة الأربعاء.
 
عاصفة ضد التعديل
 
وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه.
 
وأعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة البرلمان.
 
وقال في بيان صحافي، إن "مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز".
 
وكتبت النائبة آلا طالباني، في منصة X "التعديل سيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية".
 
وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُّنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.
 
وكان رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الراحل عبد العزيز الحكيم قد ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة مجلس الحكم نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.
 
ودار حول مقترح التعديل الجديد الكثير من الأحاديث والجدل والشكوك المتعلقة بالدوافع التي تقف وراء طرحه في هذه الفترة، ومن بين تلك الشكوك ما تسبب به النائب رائد المالكي الذي قدم مقترح التعديل، حين ادعى أن الخطوة جاءت "تلبيةً لرغبة المرجعية الدينية في النجف".
 
فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من النجف أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لم يلتقِ أي نائب أو سياسي خلال الفترة الماضية.
 
أبرز الاعتراضات
 
إلى جانب عاصفة الانتقادات للتعديل الجديد، التي عدّته تراجعاً مؤسفاً ترتكبه قوى الإسلام السياسي عن المكتسبات المدنية والاجتماعية التي حققها القانون النافذ، فضلاً عن أن التعديل يعيد البلاد إلى لحظة الانقسام الطائفي. رأى المحامي علاء عزيز المانع أن "التعديل الجديد يلقي بظلاله القاتمة على مجمل فقرات القانون النافذ، لكنه يلامس وبشكل جوهري قضيتين أساسيتين سيكون لهما تأثير كارثي على مسار أحوال المواطنين الشخصية ويزيد من حجم المشاكل المرتبطة بقضيتي الزواج والطلاق".
 
ونقلت الشرق الأوسط عن المانع، قوله إن "القضية الأولى تتمثل في أن التعديل الذي طال المادة العاشرة من القانون النافذ، المختصة بمسألة السماح بزواج الأشخاص خارج المحاكم المدنية من دون أن تطول المتزوج أي عقوبة قانونية كان القانون النافذ يفرضها وغالباً ما تكون مالية، وهذا التعديل سيفضي إلى مشاكل لا حصر لها، خصوصاً بالنسبة إلى الذين يرغبون في الزواج مرة ثانية وثالثة من دون أن يضطروا إلى تقديم أي سند يثبت أهليتهم لذلك، في حين يفرض القانون النافذ موافقة الزوجة الأولى ويشترط أن يكون الزوج قادراً على تحمل نفقات زواجه الثاني وهكذا".
 
ويضيف المانع "هذا الأمر يرتبط بالتعديل المتعلق بأعمار مَن يحق لهم الزواج، حيث يعلق التعديل هذا الحق على ما تقره المذاهب الدينية، وليس القانون الذي يحدّد عمر البلوغ والزواج بـ18، وفي حال الزواج في عمر 14 – 17، فإنه يفترض موافقة أولياء الأمور ويمنح سماحات في هذا الجانب".
 
وحذر المانع من "ترك الأمر للتحديد المذهبي، لأن العراق سيسجل عدداً هائلاً من زيجات القاصرين والقاصرات بعمر 9 سنوات وصعوداً كما تقره بعض المذاهب الإسلامية"، مشيرا إلى "مدونة الأحوال الشخصية التي يقترح التعديل إسنادها إلى الوقفين الشيعي والسني ويحملهما مسؤولية كتابتها كي يتمكن قضاء المحاكم المدنية من الحكم بضوئها في قضية الزواج والطلاق".
 
ويعتقد المانع أن التعديل يقترح أن تستند المدونة إلى فتاوى أشهر العلماء وأبرزهم وأكثرهم تقليداً من قبل الجمهور، وهذا سيضيف تعقيداً آخر على قضايا الأحوال الشخصية الموجود أصلاً حتى في القانون النافذ، ذلك أن مسألة اتفاق الناس على مرجع أو عالم دين محدد شبه مستحيلة.
 
وكان النائب رائد المالكي، وهو صاحب مقترح التعديل، قد أشار إلى أن "أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني".
 
وأوضح أن "مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجاً في المحاكم، وستكون هناك فقط أحكام القانون 188 وأحكام المدونة، وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه".
 
وأقر المحامي علاء المانع "ببعض المشاكل المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية النافذ، خصوصاً المتعلقة بقضية حضانة الأولاد قبل سن البلوغ، لكنه في المقابل، رأى أن المطلوب هو تعديل بعض المواد بطريقة مناسبة وليس تمزيق القانون بهذه الطريقة الكارثية".

>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Play
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Morning Live
Play
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
Play
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
Play
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
عشرين
Play
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
Play
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
Play
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
Play
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
Play
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
Play
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
الأكثر مشاهدة
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Play
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Morning Live
Play
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
Play
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
Play
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
عشرين
Play
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
Play
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
Play
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
Play
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
Play
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
Play
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.