القاضي فائق زيدان: التعاون الدولي مهم في مجال مكافحة الإرهاب

وقال زيدان في كلمة له خلال مشاركته في برنامج النهوض بمستوى التعاون الدولي في الملاحقات القضائية تجاه داعش، ان "المنظمات الإرهابية اتخذت من العراق ساحة لممارسة نشاطها الاجرامي منذ العام 2003"، مبينا ان "القضاء العراقي كان له دور مهم في مجال مكافحة الإرهاب".وشدد على ضرورة "الاستفادة من القدرة العراقية في جمع المعلومات واجراءات التحقيق ومحاكمة الارهابيين"، موضحا ان "التعاون الدولي مهم جدا لمكافحة الارهاب وبدون هذا التعاون لن نستطيع التخلص من هذه الفايروسات الإرهابية التي تشكل خطرا على جميع دول العالم".ويشارك في البرنامج وفد قضائي ضم نائب رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان ورئيس محكمة استئناف نينوى وعدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الارهاب من مختلف المناطق الاستئنافية وبحضور وفود قضائية من دول البوسنة والهرسك وكندا وألمانيا.