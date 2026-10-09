الاساس العراقي: ندعم خطوات الحكومة التي تدفع بعدم انهيار الوضع المالي في البلاد

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ ، انه "نؤكد دعمنا الكامل للخطوات الحكومية التي تتبنى معالجات اقتصادية حقيقية، تدفع بعدم انهيار الوضع المالي في البلاد، وخطوة اضطرارية لكبح جماح شبكات ( المضاربة ) ومافيات ( العملة )".وتابع، ان "قرار تعديل سعر الصرف، لم يكن خياراً ترفيهياً للحكومة، ولكننا ندرك جيداً بحسب قراءتنا للوضع الحالي انها خطوة تعد ( الأقل ضرراً ) على المواطن، من كل الخيارات المتاحة الأخرى التي تضر بجميع فئات الشعب بشكل كبير، ابتداءً من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وصولاً إلى استحقاقات المزارعين والمقاولين وغيرهم من الفئات المجتمعية".واكمل، ان "الظروف الاقتصادية المحيطة بنا، تُحتم على جميع القوى الوطنية، دعم قرارات الحكومة الحالية ، للخروج من الأزمة الراهنة ، التي تسببت بها عوامل عدة ، كأستمرار اغلاق ، وانقطاع تصدير النفط".واضاف: "دعوتنا لكل القوى إلى التعاون التام مع ، لتعضيد مساراته واجراءاته ( الجدية ) للخروج من هذه الازمة، وأهمها تأسيس ( ) لتمويل المشاريع في مختلف القطاعات، ومحاربة ( المضاربين ) للعملة، و ( الفاسدين ) واسترداد الأموال منهم، واستمرارية توزيع الرواتب والنفقات الأساسية للدولة، وضمان إيصال الغذائية إلى مستحقيها"، مطالباً "باجراءات رقابية فاعلة على الأسواق لتقليل تأثيرات تغيير سعر الصرف على المواطنين".