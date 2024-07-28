من هو غاندي الكسنزاني الذي توفي اليوم؟

السومرية نيوز – سياسي

هو غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزاني، ولد في عام 1972 وتوفي اليوم الاحد 28 تموز 2024.

وهو سياسي عراقي وأحد مريدي الطريقة الكسنزانية وحاصل على شهادة البكالوريوس.

كما انه عضو في مجلس النواب العراقي، وينتمي إلى عائلة الكسنزاني، وهي عائلة صوفية ذات نفوذ ولها تاريخ طويل في السياسة العراقية.

والده، محمد الكسنزاني، هو مؤسس الطريقة الكسنزانية الصوفية.

ونشط الكسنزاني في العمل السياسي العراقي منذ فترة طويلة وشارك في العديد من الانتخابات.

ويشارك الكسنزاني في صياغة السياسات والتشريعات التي تخص إقليم كردستان العراق وعلاقته بالحكومة المركزية في بغداد.

ويتميز بدعمه لقضايا حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

كما يُعرف الكسنزاني بمواقفه الداعمة لتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع العراقي المختلفة وتعزيز الحوار الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم.

ويشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية.

ويدعو باستمرار إلى الحوار الوطني وإيجاد حلول سلمية للنزاعات الداخلية، ويشجع على تعزيز العلاقات بين مختلف الطوائف والمكونات العرقية والدينية في العراق لتحقيق الوحدة والاستقرار.

وتعرض الكسنزاني لبعض الانتقادات نتيجة لبعض مواقفه السياسية، ولكن يبقى أحد الأعضاء النشطين والمؤثرين في مجلس النواب العراقي.