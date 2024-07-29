Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير "إسرائيلي" يرد على أردوغان: يسير على خطى صدام حسين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما علاقة "نشاط داعش" بتأخير تشكيل حكومة ديالى؟

سياسة

2024-07-29 | 04:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما علاقة &quot;نشاط داعش&quot; بتأخير تشكيل حكومة ديالى؟
1,773 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

حذرت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى سوزان منصور، اليوم الاثنين، من ان استمرار تعطيل تشكيل الحكومة المحلية في ديالى سيؤدي الى فراغ امني وخدمي، في الوقت الذي تتميز عقدة ديالى بـ"صراع طائفي عشائري"، مقابل "صراع قومي" يؤخر تشكيل حكومة كركوك.

وقالت منصور في حديث للسومرية نيوز، ان "الهجمات الإرهابية الأخيرة في ديالى هي احدى نتائج عدم تشكيل حكومة محلية في المحافظة حتى الان".

وأكدت انها "لاتقصد ان الهجمات الإرهابية مرتبطة تماما بشكل مباشر بتأخير الحكومة المحلية وانما هي نتيجة طبيعية لعدم وجود محافظ وحكومة محلية مستقرة في المحافظة".

وتساءلت منصور حول ما وصفته بـ"الطلسم" في تشكيل حكومتي ديالى وكركوك، مستغربة من "عدم وجود أي اسم في المحافظة او في العراق يمكن الاتفاق عليه ليكون مناسبا لمنصب محافظ ديالى".

وأشارت الى ان "علاقة نواب ديالى الـ14 جيدة مع جميع القوى السياسية، لكن تشكيل حكومة ديالى مرتبط باتفاقات وخلافات سياسية"، معتبرة ان "تأخير حسم الحكومة المحلية في ديالى سيختتم العام وهذا التأجيل سيؤدي إلى فراغ امني وخدمي في المحافظة".

ومرت أكثر من 6 أشهر على المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية، والتي يفرض القانون عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة خلال 15 يومًا من المصادقة على النتائج، في الوقت الذي لاتزال محافظة ديالى وكركوك "عصيتان" على جميع الحلول السياسية.

وبينما يعرقل "الصراع القومي" تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، الا ان في ديالى الامر مختلف، حيث ان الصراعات متغلغلة الى داخل الكتلة السياسية الواحدة فضلا عن بعض المنافسات "الطائفية والعشائرية".

وتنقسم الآراء في ديالى الى جبهة عشائرية وسياسية تريد التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي والمقرب من منظمة بدر وزعيمها هادي العامري، فيما تصر قوى الاطار التنسيقي على ان منصب المحافظ من حصة ائتلاف دولة القانون بالرغم من كون الائتلاف لايمتلك مقعدا في المحافظة.

بالمقابل، تبرز القوى السنية كمطالب ثالث بمنصب محافظ ديالى لامتلاكها عدد مقاعد مساوٍ تماما لعدد مقاعد الكتل الشيعية والبالغة 7 مقاعد لكل منهما، مع مقعد واحد للكرد.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الفحوصات الدورية وعلاقتها بالسمنة والوزن الزائ - حلقة ٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-29
Play
الفحوصات الدورية وعلاقتها بالسمنة والوزن الزائ - حلقة ٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي شاكر العاني - الحلقة ٧٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-29
Play
بغداد حي شاكر العاني - الحلقة ٧٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
البيت السني بانتظار غودو - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-28
Play
البيت السني بانتظار غودو - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-28
Play
28-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-28
Play
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة وفقرة كل شي بالمقلوب 28-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-28
Play
فقرة سيرة وفقرة كل شي بالمقلوب 28-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-28
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٧ تموز الى ٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٧ تموز الى ٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-27
Biotic
Play
Biotic
شحوب البشرة، ترهل الجلد، فطريات الاظافر - الحلقة ١٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-26
Play
شحوب البشرة، ترهل الجلد، فطريات الاظافر - الحلقة ١٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-26
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز أعمال نجوم مصر - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-26
Play
أبرز أعمال نجوم مصر - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-26
واتساب
Play
واتساب
القروض والمجمعات السكنية 26-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-26
Play
القروض والمجمعات السكنية 26-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-26
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الفحوصات الدورية وعلاقتها بالسمنة والوزن الزائ - حلقة ٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-29
Play
الفحوصات الدورية وعلاقتها بالسمنة والوزن الزائ - حلقة ٧٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد حي شاكر العاني - الحلقة ٧٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-29
Play
بغداد حي شاكر العاني - الحلقة ٧٦ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-29
بالمختزل
Play
بالمختزل
البيت السني بانتظار غودو - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-28
Play
البيت السني بانتظار غودو - الحلقة ٩ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
28-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-28
Play
28-07-2024 | 2024
14:00 | 2024-07-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-28
Play
نشرة ٢٨ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة وفقرة كل شي بالمقلوب 28-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-28
Play
فقرة سيرة وفقرة كل شي بالمقلوب 28-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-28
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٧ تموز الى ٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٧ تموز الى ٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-07-27
Biotic
Play
Biotic
شحوب البشرة، ترهل الجلد، فطريات الاظافر - الحلقة ١٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-26
Play
شحوب البشرة، ترهل الجلد، فطريات الاظافر - الحلقة ١٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-26
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز أعمال نجوم مصر - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-26
Play
أبرز أعمال نجوم مصر - حلقة ١٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-07-26
واتساب
Play
واتساب
القروض والمجمعات السكنية 26-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-26
Play
القروض والمجمعات السكنية 26-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-26
700 ألف دينار
700 ألف دينار
مليون دينار
مليون دينار
2 مليون دينار
2 مليون دينار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.