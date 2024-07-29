إعفاءات "سياسية" من الضرائب لشركات ومطالبات بوقف الاعتداءت التركية.. أبرز عناوين نشرة السومرية

# شركات استثمار تُعفى من الضرائب بدعم جهات سياسية.. والاعفاء يشمل العاملة بمجال انشاء المدن والمجمعات السكنية# اتهام الخطوط الجوية بتقديم وجبات رديئة للمسافرين.. والنقل ترد: الخدمات المقدمة هي الافضل في النواقل الجوية# في ظل الحاجة الماسة للغطاء الاخضر.. الاشجار المعمرة تقطع نتيجة حملة الاعمار.. وتحذيرات من خطر بيئي محدق# مطالبات بموقف رادع للاعتداءت التركية على سيادة البلاد.. ودعوات للاسراع بجدولة انسحاب قوات التحالف