قرار جديد لمجلس محافظة بغداد يخص رؤساء الوحدات الادارية

وقال مراسل السومرية، ان مجلس محافظة بغداد قرر اعتبار جميع رؤساء الوحدات الادارية تصريف اعمال من الذوات المدرجة درجاتهم (قائم مقام ومدير ناحية ورؤساء الوحدات الإدارية).وأشار الى ان المجلس فتح باب الترشيح لمدة 15 يوماً.