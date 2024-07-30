عضو بالصحة النيابية يكشف عن مشكلة "أخطر" من تعرض قناني المياه للشمس

وقال السراي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المواد الغذائية بصورة عامة في العراق لا تنقل بصورة صحيحة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة"، لافتا الى ان "عبوات المياه ينبغي ان تنقل وتخزن في أماكن بعيدة ان أشعة الشمس المباشرة وبدرجة حرارة معينة".وأضاف السراي، أن "اللجنة شخصت عددا من معامل انتاج عبوات المياه فيها إشعاعات ضارة تؤثر على صحة الانسان"، مؤكدا على "وجود ضعف عام في السيطرة النوعية على المواد الغذائية ومن ضمنها عبوات المياه".وترتفع المطالبات الشعبية في العراق بضرورة مراقبة منافذ بيع وتسويق المواد الغذائية بضمنها قناني مياه الشرب وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة لما فيها من مخاطر وتأثيرات سلبية على صحة الإنسان.