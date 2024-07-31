العراق يؤسس علاقات دبلوماسية مع بوليفيا

وقع البيان القائم بأعمال الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، نيابة عن حكومة جمهورية العراق، بينما وقع عن الجانب البوليفي الممثل الدائم لدولة بوليفيا لدى الأمم المتحدة، السفير ديكور باري رودريغيز، وذلك بحسب بيان لوزارة الخارجية اطلعت عليه السومرية نيوز يوم الاثنين الماضي.وأضاف البيان انه تم خلال مراسم التوقيع الإشارة إلى أهمية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وآليات تعزيزها بما يخدم مصالحهما في شتى المجالات، ويعزز الاحترام، السلم، والسيادة الوطنية بين البلدين.وأعرب القائم بالأعمال العراقي عن أمله في أن تتبع هذه الخطوة خطوات عملية قادمة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات بين الجانبين، التنسيق المشترك، الدعم المتبادل، والتبادل التجاري والثقافي، خاصة وأن العراق يسعى إلى توسيع علاقاته وتمثيله في قارات العالم.كما أعرب السفير البوليفي عن سعادته بتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين العراق وبوليفيا، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في خدمة مصالح البلدين والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مختلف القطاعات، والشروع في التبادلات التجارية والدعم المتبادل.