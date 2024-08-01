توفر 5 مليار دولار للموازنة سنوياً.. السوداني يتخذ قرارات صارمة بتجهيز المعامل بالوقود (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس 1 أب/ أغسطس 2024، عن توفير قرابة 5 مليار دولار الى موازنة الدولة العراقية من خلال تطبيق معايير في عملية تجهيز معامل الإسفلت المؤكسد ومنع عمليات التهريب وعدم الموافقة على تجهيز اي معمل غير ملتزم بالتعليمات الخاصة بكل من وزارة النفط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتسديد مستحقات العمال.



ويقول المصدر للسومرية نيوز، انه من منجزات حكومة محمد شياع السوداني، هو توفير ما يعادل 5 مليار دولار الى موازنة الدولة من خلال تطبيق معايير في عملية تجهيز معامل الإسفلت المؤكسد ومنع عمليات التهريب، وعدم الموافقة على تجهيز اي معمل غير ملتزم بالتعليمات الخاصة بكل من وزارة النفط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتسديد مستحقات العمال. وأضاف ان هذه الاجراءات منعت بعض اصحاب المعامل من تهريب المشتقات وجنيهم اموالا تصل لمليوني دولار.



كما حصلت السومرية نيوز على وثائق تظهر المعايير المطبقة:

