السومرية تنشر نص مقترح تعديل قانون المحاماة (وثائق)

السومرية نيوز – سياسة



تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت 3 أب/ أغسطس 2024، نص مقترح تعديل قانون المحاماة، والذي من المقرر ان يتم مجلس النواب، يوم غد الاحد، تقرير ومناقشة "القراءة الثانية" لهذا المقترح.



النص ادناه: ويتضمن جدول اعمال جلسة يوم غد الاحد 4 أب/ أغسطس 2024، في الفقرة الثالثة منه، تقرير ومناقشة "القراءة الثانية" لمقترح تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.