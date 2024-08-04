بحضور 172 نائبا.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن " مجلس النواب عقد جلسته الخامسة من الفصـــل التشريعـــي الثاني للسنـة التشريعية الثالثة - الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي".وأضاف البيان، أن "عدد الحضور بلغ 172 نائباً".