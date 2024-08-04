انتصار للشريعة الإسلامية وحفاظ للأسرة.. ماذا حصل داخل قبة البرلمان؟

السومرية نيوز – سياسي

علق النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم، على قراءة مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية.

وقال سالم في تدوينة على منصة X تابعته السومرية نيوز، انه "تمت قراءة مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959".

وأضاف ان "ذلك جاء انتصار للشريعة الاسلامية ولاجل الحفاظ على الأسرة العراقية".