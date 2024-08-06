البرلمان يعقد جلسة جديدة بحضور 194 نائبا

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته السادسة من الـــدورة الانتخابية الخامسة / السنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي".وأضاف البيان، أن الجلسة عقدت بحضور 194 نائباً.