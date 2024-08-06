مجلس النواب يرفع جلسته

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نعيم وحليمة
من
02:30 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
السيد نصر الله: ردنا آت وسيكون قوياً
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496357-638585529134808846.jpg
مجلس النواب يرفع جلسته
سياسة
2024-08-06 | 10:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 مشاهدة
قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته الى يوم غد.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الغد".
وفي وقت سابق، ذكرت الدائرة الإعلامية أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات".
وبحسب بيان آخر، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰.
كما أشار إلى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.
كما أنهى المجلس، تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وبعدها رفع جلسته الى يوم غد.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
قانون تسجيل الولادات والوفيات على طاولة مجلس النواب.. ما أبرز فقراته؟
03:58 | 2024-08-06
جدول اعمال مجلس النواب لجلسة الثلاثاء المقبل
13:36 | 2024-08-04
مشادات داخل مجلس النواب.. الأحوال الشخصية مقابل العفو
13:09 | 2024-08-04
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية
09:42 | 2024-08-04
مجلس
النواب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الكويت تقترض من اجل العراق
دوليات
31.53%
11:24 | 2024-08-05
الكويت تقترض من اجل العراق
11:24 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
فن وثقافة
25.14%
08:13 | 2024-08-05
انتقادات واسعة لمحمد رمضان.. ما علاقتها بوفاة أربعة منتجين؟
08:13 | 2024-08-05
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
محليات
23.15%
04:56 | 2024-08-06
السوداني يوجه باغلاق فوري لجسر ستراتيجي في بغداد
04:56 | 2024-08-06
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
محليات
20.17%
12:23 | 2024-08-05
أبرز مزايا جواز السفر الالكتروني العراقي في المطارات
12:23 | 2024-08-05
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
الأكثر مشاهدة
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
Morning Live
قانون السب والقذف في القنوات الفضائية - حلقة ٨٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
ناس وناس
بغداد البياع - الحلقة ٨٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-06
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
الهوا الك
اعتقال بسبب صورة ومناشدة للوقف السني - الحلقة ١٦ | الموسم 9
14:30 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ اب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
العراق في دقيقة
05-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
استديو Noon
مسابقة اسرع جملة 5-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
صباحكم أحلى مع سلمى
يكبر ويعقل 5-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-05
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
بالمختزل
ضربة ايران تدق طبول الحرب في المنطقة - الحلقة ١٠ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
خط أحمر
صراع إخوة على الإرث في بغداد - الحلقة ١٤ | الموسم 7
15:30 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
جات بالليل
30 ثانية 4-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-04
اخترنا لك
نشرة السومرية.. هجوم عين الأسد وفرصة أخيرة لحسم رئاسة البرلمان
12:12 | 2024-08-06
نصيف تعلن جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون المصارف
11:17 | 2024-08-06
البرلمان يُصوت على مشروعي قانونين ويؤجل ثالثاً
10:23 | 2024-08-06
السومرية تنشر جدول اعمال البرلمان لجلسة الغد
09:54 | 2024-08-06
البرلمان يعقد جلسة جديدة بحضور 194 نائبا
08:45 | 2024-08-06
السامرائي لمحافظ ديالى: ضرورة النهوض بالواقع التنموي والخدمي
08:23 | 2024-08-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.