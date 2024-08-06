مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الغد".

وفي وقت سابق، ذكرت الدائرة الإعلامية أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات".وبحسب بيان آخر، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية الاجنبية رقم (۲۰) لسنة ۲۰۲۰.كما أشار إلى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.كما أنهى المجلس، تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، وبعدها رفع جلسته الى يوم غد.