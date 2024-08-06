نصيف تعلن جمع تواقيع نيابية لتعديل قانون المصارف

وقالت نصيف في تغريدة عبر "اكس" تابعتها السومرية نيوز، انه "سبق وأن حذّرنا عدة مرات مِن وصول الأسهم الأجنبية لأكثر من 51 بالمئة في بعض البنوك الموجودة في العراق على حساب الأسهم العراقية، كما هو الحال في البنك الأهلي والإماراتي والقطري والكويتي".وأضافت، ان "هذا خلاف للمادة 12 من قانون الشركات، وبالتالي تشارك هذه البنوك في مزاد العملة وتسحب سيولتنا النقدية، لهذا السبب جمعنا تواقيع الزملاء النواب على التعديل الأول لقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 والمتضمن استبدال المادة 107".