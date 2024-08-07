مجلس النواب يعقد جلسة جديدة بحضور 172 نائبا

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب عقد جلسته رقم 7 من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثالثة / الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي".وأشار البيان، إلى أن "عدد الحضور 172 نائباً".