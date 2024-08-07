مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون يخص التعليم.. هذا مضمونه

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يخص التعليم الجامعي الحكومي الخاص.





وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص".



أدناه نص القانون: