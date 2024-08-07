البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة تعديل قانون مؤسسة الشهداء

وذكر بيان مقتضب للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (۲) لسنة ٢٠١٦".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسة جديدة بحضور 170 نائباً.