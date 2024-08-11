معالجة مشاكل الإعمار على طاولة لقاء فائق زيدان ومحافظ ديالى

وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم الاحد الموافق 11 / 8/ 2024 محافظ ديالى عدنان الشمري، وبارك رئيس المجلس، للمحافظ تسنمه المنصب الجديد".وأضاف المجلس، أن "الجانبين بحثا آلية التعاون بين القضاء والمحافظة لمعالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بمشاريع إعمار وتطوير المحافظة".