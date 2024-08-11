السيد الصدر يمنع ذكر اسمه بالصلوات "التعجيلية" في مراقد المعصومين

وبحسب وثيقة ورد للسومرية نيوز والصادرة من المكتب الخاص للسيد الصدر، فأنه وفقا للتوجيهات ينبغي على جميع زائري مراقد الائمة المعصومين الالتزام بالتوجيهات والارشادات المقررة ضمن النظام الإداري داخل المراقد الشريفة وتوابعها، ومنع أي تصرف ينافي قدسية المكان.وتضمنت الوثيقة بناء على ذلك توجيه من السيد الصدر بعدم ذكر اسمه في الصلوات التعجيلية بدال مراقد الائمة المعصومين حصرا.