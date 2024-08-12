الادعاء العام يتسلم اخبارًا عن "فساد" بعقود طعام شرطة الطاقة (وثيقة)

واظهرت وثيقة مؤرخة في 7 اب الجاري، وظهرت للاعلام اليوم الاثنين، اخبارا قدمه الحيدري لجهاز الادعاء العام عن شبهات فساد بملف عقود الطعام لمنتسبي شرطة الطاقة حيث ان الوجبات رديئة ولا تتناسب مع حجم الأموال المستقطعة من رواتبهم.وقبل يومين، طالب الحيدري في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، بتنظيف شرطة الطاقة من العناصر المتواطئة مع عصابات تهريب النفط، حيث تكشفت هذه المعلومات عقب ضبط عصابة مختصة بتهريب النفط واتضح وجود عناصر من شرطة الطاقة تقوم بمساعدة هذه العصابات.