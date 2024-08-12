الكويت تنعى "عميد أسرة الصباح".. من هو الشيخ سالم؟

وكان المتوفى قد عين في عام 1959 نائباً لرئيس الأشغال العامة والبلدية، ثم ترأس المجلس البلدي من عام 1960 إلى عام 1963.وفي 17 يناير 1962 عين وزيراً للأشغال العامة وذلك في أول حكومة كويتية شكلت وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وفي 28 يناير 1963 أعيد تعيينه وزيراً للأشغال العامة وذلك في الحكومة التي تلت انتخاب أول مجلس أمة في تاريخ الكويت، وظل على رأس الوزارة حتى استقالته في 9 نوفمبر 1964.وفي تاريخ 10 نوفمبر 1964 عُين عضواً في مجلس الدفاع الأعلى، وبتاريخ 6 يونيو 1967 عُين رئيساً للحرس الوطني، وشغل هذا المنصب حتى وفاته، كما أنه عضو في مجلس الدفاع الأعلى، وعضو في مجلس الأمن الوطني.في 9 ديسمبر 2004 أصدر أمير الكويت ابر الأحمد الصباح أمراً أميرياً بمنحه لقب "سمو".