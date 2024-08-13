السيادة يعلن تمسكه بالعيساوي لرئاسة البرلمان

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "تحالف السيادة متمسك بمرشحه سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل".وأعلنت قوى سياسية سنية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على ترشيح مرشح جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب.