السيادة: العزاوي هو المسؤول الوحيد بالتفاوض والمفرجي المتحدث الرسمي باسم الحزب

وقال الحزب في بيان أدناه نصه، إن "الشيخ عبد الخالق العزاوي نائب رئيس حزب السيادة هو المسؤول المعني الوحيد بالتفاوض والتحدث نيابة عن الأمين العام للحزب الشيخ خميس الخنجر".وأضاف أن "المتحدث الرسمي باسم الحزب هو خالد المفرجي ومن خلاله يتم بيان مواقف الحزب من مختلف الملفات والقضايا".