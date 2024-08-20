المحكمة الاتحادية ترفض اصدار امر ولائي بايقاف إجراءات تشكيل حكومة كركوك

السومرية نيوز- محلي

رفضت المحكمة الاتحادية، اصدار امر ولائي بايقاف اجراءات تشكيل حكومة كركوك، معتبرة ان اصدار الامر الولائي قبل حسم الدعوى يعني اعطاء رأي مسبق بالدعوى المنظورة.



وبحسب وثائق وردت لـ السومرية نيوز، فأن "المحكمة الاتحادية قررت انتفاء صفة الاستعجال وحالة الضرورة لإصدار أمر ولائي ضد إجراءات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، التي تمخض عنها اختيار المحافظ ريبوار طه، إلى جانب رئاسة وأعضاء المجلس"، فيما لاتزال اجراءات الدعوى بالطعن في مخرجات جلسة مجلس قائمة.

