رئيس الوزراء يوجه خلال لقائه رئيس اللجنة الأولمبية بتكريم الربّاع علي عمار

السومرية نيوز - رياضي

وجه رئيس مجلس الوزراء بتكريم الربّاع علي عمار، بعد تسجيله رقمين قياسيين عالميين في أولمبياد باريس 2024.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وورد لـ السومرية نيوز، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، والربّاع الدولي علي عمار، الذي شارك مؤخراً في أولمبياد باريس".

وأضاف أن" رئيس مجلس الوزراء وجه بتكريم الربّاع علي عمار والاهتمام به ورعايته وتوفير المعسكرات التدريبية لاستحقاقاته المقبلة".

وتابع أن" السوداني أكد استمرار الحكومة في تقديم كامل الدعم والإسناد للرياضة بمختلف أشكالها، لما تمثله اليوم من وسيلة تعكس صورة البلد الخارجية، بجانب كونها استحقاقاً مهماً على مستوى الالتزام الحكومي تجاه الرياضيين العراقيين"، موضحاً أن" مشروع البطل الأولمبي الذي تمّ التأسيس له خلال الحكومة الحالية يعدّ مشروعاً طموحاً من أجل صناعة أبطال أولمبيين ينافسون في الدورات الأولمبية ويحققون الفوز ويرتقون منصات التتويج المتقدمة".