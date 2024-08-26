قانون الملاك يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في "الوقائع"

دخل قانون الملاك الذي جرى تعديله مؤخراً، حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة الوقائع العراقية اليوم الاثنين.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوت في 24 تموز الماضي، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، بالإضافة إلى مشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.



نص قانون تعديل قانون الملاك ادناه: