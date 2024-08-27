الكشف عن حقيقة استقالة محافظ ذي قار

نفى المكتب الإعلامي لمحافظ مرتضى الابراهيمي، تقديم الأخير استقالته من المنصب.



وقال مدير المكتب معتز الحبيب في حديث لـ السومرية نيوز، "ننفي ما يشاع حول تقديم محافظ مرتضى الابراهيمي استقالته من منصبه".

وكانت أنباء أشارت، مساء اليوم الثلاثاء، الى تقديم محافظ مرتضى الابراهيمي استقالته لرئيس تيار الحكمة السيد .