شاخوان حول تأخير رواتب الاقليم: إشكالات المالية ليس لها أي سند قانوني

وقال عبدالله في مؤتمر صحفي عقده اليوم في وتابعته السومرية نيوز، إنه "تحدث مع رئيس الوزراء أكثر من مرة خلال هذا الأسبوع ووعد الأخير بتمويل رواتب الموظفين في اقليم كردستان".وأكد أن "وفدا من حكومة الإقليم يزور حاليا لحل المشاكل كافة المتعلقة بمسألة الرواتب، مضيفا: "بلا شك هناك بعض الإشكالات من قبل وزارة المالية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، وهذه الاشكالات ليس لها أي سند قانوني".وشدد عبدالله ان "مسألة الرواتب هي قوت الشعب و يتعين أن يتقاضاها موظفو الاقليم في موعدها المحدد أسوة بالموظفين في باقي مناطق العراق".واشار الى انه "من المقرر أن يجتمع وزراء ومسؤولون من الكتل الكردستانية في مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية حل مشكلة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان".