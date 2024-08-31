بعد الأحوال الشخصية.. واشنطن تقدم مقترحات جديدة حول قانون الاختفاء القسري

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بغداد.. اعتقال ستة أشخاص بعد "مشاجرة البلديات"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد الأحوال الشخصية.. واشنطن تقدم مقترحات جديدة حول قانون الاختفاء القسري

سياسة

2024-08-31 | 07:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد الأحوال الشخصية.. واشنطن تقدم مقترحات جديدة حول قانون الاختفاء القسري
2,557 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد نحو 3 موجات من الخطف والتغيب تقدر لجان دولية ضحاياها بنحو مليون شخص.

كتب السفيرة إلينا رومانوسكي على صفحتها عبر منصة إكس، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، "السفارة في بغداد تُكرم المتضررين من هذه الغابات البشعة".
 
 
ودعانا رومانسكي إلى "إجراءات تعديلية للتعديلية حتى يشعر بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون الأطفال من الاختطاف"، على حد تعبيرها.
 
 
وظهر لنا رومانوسكي لا مراجعات إذًا من القوى العاملة، بدعوى المنظمات المتخصصة في المسائل العراقية، لا سيما بعد توليها الأخيرة، في حين عارضت السيطرة على القانون بموجب قانون الشخصية، وتتساءل، الذي قد يسمح بزواج القاصرات في العراق.
 
 
القانون العراقي
 
 
بدأ الإنتاج لمدة منتصف الليل تحت حماية الناس من الاختفاء عام 2019، وبعد القراءة الأولى، خطوات متقدمة بإنجازه بسبب ما لا نحققه من أهداف سياسية.
 
 
يوليو 2023، أحالت الحكومة مشروع القانون بقانون مكافحة التغييب للتحكم بهدف إقراره، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.
 
 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تسجيل اللجنة الدولية للمفقودين أن عدد المفقودين العراقيين قد يكون ما بين 250 ألفاً ومليون شخص".
 
 
وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء الاسطوري، إن التغيب والتحدث على نطاق واسع في العراق، وقد تكون إلى حد بعيد جزءًا بعيدًا عن عمل منهجي متواصل، منذ سنوات".
 
 
بما في ذلك كارمن روزا وهي فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة، قد تشمل ذلك عدم وجود تعريف واضح للاختفاء الفطري في القانون متخصص كجريمة مستقلة أمر مقلق للغاية".
 
 
ويتابع هذا الأمريكي هو الثاني من الحالات، حيث بالفعل الأمريكيون الأمريكيون وأبدت توقعيا لذلك، وقد تسمم بموجب القانون الشخصي العراقي.
 
 
حيث قالت الليبرالية لدى بغداد لينا رومنوسكي في تدوينة عبر منصة (X): إننا تأخرنا بسبب ذلك ولم نتأخر عن قانون الشخصية العراقية والتي من الكون أن تقوض حقوق المرأة والطفل".
 
 
لذلك: "نحن نحث العراقيين على الخراط في حوار لا نحترم حرية الدين بالكامل أو نعتقد بحق المرأة والطفل".
 
 
فيما لاقت هذه التدوينة بناء سياسات سياسية سياسية كثيرة، حيث قال النائب الرائد للمالكي في تدوينة عبر منصة "أكس"، تابعتها السومرية نيوز، إن "تصريح السفير الآسيوي يؤثر في عمل اليمن، والتعديل ويعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية، فالامريكان مع حرية أم ضدها" ؟".
 
 
وتساءلت: "هل كان لامريكا نفس هذا المكان مع الكويت التي أقرت قانون الاحوال الشخصي الجعفري مؤخرا انها ام الوصاية تسيطر على العراق".
 
 
ثم باسمي: "جميع السفارات والبعثات الدولية إلى عدم الاعتماد على كلام منظمات وناشطين، نقلوا معلومات لهم مغلوطة عن آلية تعديل قانون الاحوال الشخصية على الاموال الرياضية نشاطات المرأة المزيفة بحجة حماية والطفل".
 
 
كما شاركت النائبة علاء الحيدري البربرية في العراق الينا رومانسكي حول قلقها بموجب القانون الشخصي.
 
 
وقال الحيدري في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، "وهذا همون حيث يوجد منهم على ارض علي والحسين عليهم السلام، وهم في النهاية من يتكلم على وجه و الإنسان والأسرة والمرأة والطفل، ومذابح غزة ومكان قتل الصهيو الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط". "لا نعترف بكم آيرلنديا وحرية الإنسان ومعتقدات الشعوب".
 
 
وأضاف "نحن أهل الأرض ونحن سنقرر حياة مجتمعنا ولنلفتكم بحرف واحد لأنكم أمة مثل والشذوذ، ونحن امه الإسلام والقرآن وشتان ما بين الحق والباطل".

>>  انضم الى السومرية على واتساب

تدخل

امريكي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Biotic
Play
Biotic
‏ الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Play
‏ الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Fan News
Play
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
Play
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-30
علناً
Play
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Play
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Play
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Morning Live
Play
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Play
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
Play
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
Play
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
Play
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Biotic
Play
Biotic
‏ الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Play
‏ الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Fan News
Play
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
Play
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-30
علناً
Play
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Play
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Play
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Morning Live
Play
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Play
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
Play
النجف سوق حي ميسان - الحلقة ٩٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
Play
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
Play
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
اخترنا لك
البرلمان يتحرك لإقالة المسؤولين "الكبار".. هؤلاء أبرزهم
10:42 | 2024-08-31
البرلمان يرفع جلسته ويعلن جدول أعمال الغد
09:32 | 2024-08-31
مجلس النواب يُصوت على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي
08:53 | 2024-08-31
مجلس النواب يعقد جلسة بحضور 170 نائبا
08:35 | 2024-08-31
أبرز ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. جلسة البرلمان وفوضى مطار بغداد
07:31 | 2024-08-31
ما حقيقة حسم اختيار رئيس جديد للبرلمان خلال أسبوع؟
07:21 | 2024-08-31
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.