السومرية نيوز – محلي

دعت الولايات المتحدة الجهات المعنية في العراق إلى إجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الاختفاء القسري، بعد نحو 3 موجات من الخطف والتغيب تقدر لجان دولية ضحاياها بنحو مليون شخص.

كتب السفيرة إلينا رومانوسكي على صفحتها عبر منصة إكس، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، "السفارة في تُكرم المتضررين من هذه الغابات البشعة".

ودعانا رومانسكي إلى "إجراءات تعديلية للتعديلية حتى يشعر بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون الأطفال من الاختطاف"، على حد تعبيرها.

وظهر لنا رومانوسكي لا مراجعات إذًا من القوى العاملة، بدعوى المنظمات المتخصصة في المسائل العراقية، لا سيما بعد توليها الأخيرة، في حين عارضت السيطرة على القانون بموجب قانون الشخصية، وتتساءل، الذي قد يسمح بزواج القاصرات في العراق.

القانون العراقي

بدأ الإنتاج لمدة منتصف الليل تحت حماية الناس من الاختفاء عام 2019، وبعد القراءة الأولى، خطوات متقدمة بإنجازه بسبب ما لا نحققه من أهداف سياسية.

يوليو 2023، أحالت الحكومة مشروع القانون بقانون مكافحة التغييب للتحكم بهدف إقراره، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تسجيل اللجنة الدولية للمفقودين أن عدد المفقودين العراقيين قد يكون ما بين 250 ألفاً ومليون شخص".

وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء الاسطوري، إن التغيب والتحدث على نطاق واسع في العراق، وقد تكون إلى حد بعيد جزءًا بعيدًا عن عمل منهجي متواصل، منذ سنوات".

بما في ذلك كارمن روزا وهي فيلا كوينتانا، رئيسة اللجنة، قد تشمل ذلك عدم وجود تعريف واضح للاختفاء الفطري في القانون متخصص كجريمة مستقلة أمر مقلق للغاية".

ويتابع هذا الأمريكي هو الثاني من الحالات، حيث بالفعل الأمريكيون الأمريكيون وأبدت توقعيا لذلك، وقد تسمم بموجب القانون الشخصي العراقي.

حيث قالت الليبرالية لدى لينا رومنوسكي في تدوينة عبر منصة (X): إننا تأخرنا بسبب ذلك ولم نتأخر عن قانون الشخصية العراقية والتي من الكون أن تقوض حقوق المرأة والطفل".

لذلك: "نحن نحث العراقيين على الخراط في حوار لا نحترم حرية الدين بالكامل أو نعتقد بحق المرأة والطفل".

فيما لاقت هذه التدوينة بناء سياسات سياسية سياسية كثيرة، حيث قال النائب الرائد للمالكي في تدوينة عبر منصة "أكس"، تابعتها السومرية نيوز، إن "تصريح السفير الآسيوي يؤثر في عمل اليمن، والتعديل ويعطي الحرية للعراقيين في احوالهم الشخصية، فالامريكان مع حرية أم ضدها" ؟".

وتساءلت: "هل كان لامريكا نفس هذا المكان مع الكويت التي أقرت قانون الاحوال الشخصي الجعفري مؤخرا انها ام الوصاية تسيطر على العراق".

ثم باسمي: "جميع السفارات والبعثات الدولية إلى عدم الاعتماد على كلام منظمات وناشطين، نقلوا معلومات لهم مغلوطة عن آلية تعديل قانون الاحوال الشخصية على الاموال الرياضية نشاطات المرأة المزيفة بحجة حماية والطفل".

كما شاركت النائبة علاء الحيدري البربرية في العراق الينا رومانسكي حول قلقها بموجب القانون الشخصي.

وقال الحيدري في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، "وهذا همون حيث يوجد منهم على ارض علي والحسين عليهم السلام، وهم في النهاية من يتكلم على وجه و الإنسان والأسرة والمرأة والطفل، ومذابح غزة ومكان قتل الصهيو الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط". "لا نعترف بكم آيرلنديا وحرية الإنسان ومعتقدات الشعوب".