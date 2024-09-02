شبكة جوحي.. هزة سياسية وترقب شديد لارتداداتها

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قوة أمنية تعتقل تاجري مخدرات شرقي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498744-638608744358595558.jpeg
شبكة جوحي.. هزة سياسية وترقب شديد لارتداداتها
سياسة
2024-09-02 | 06:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,359 مشاهدة
السومرية نيوز-سياسة
تجري تحركات كبيرة في الأوساط والدوائر السياسية الضيقة وعلى صعيد قادات الاطار التنسيقي، فيما يتعلق بفضيحة "شبكة التجسس" التي تمت الإطاحة بها مؤخرا داخل مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، حيث ان مكان تواجد الشبكة بهذا المكان جعل منها اكثر خطورة من الجانب المتعلق بمهامها وممارساتها.
الحديث عن شبكة التجسس والتي تم اكتشافها بعد التوصل لرقم هاتف شخص مبتز، ليتبين انه ضابط سابق بالأمن الوطني، لكنه يعمل الان في مكتب رئيس الوزراء ويدعى علي مطير، لتجر الاعترافات شيئا فشيئا، بقية الأعضاء المساهمين بالقضية، حتى التوصل الى محمد جوحي، معاون مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
ومحمد جوحي، كان قد جرى الحديث والمعلومات عنه منذ أكثر من 3 اشهر بعد ورود اسمه بخصوص قضية تتعلق بابتزاز امانة بغداد، وكان جوحي حينها بمنصب سكرتير فريق الجهد الحكومي للخدمات والتواصل الحكومي، قبل ان يتم نقله فيما بعد لمنصب معاون مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
وتسربت العديد من المعلومات حول وجود اكثر من 400 رسالة، واكثر من 200 بصمة صوت بينه وبين أعضاء مجلس نواب، وابتزازهم او تسريب معلومات الى نواب تؤدي الى التلاعب بالمشهد السياسي.
غير ان كل المعلومات التي تسربت، صدر بعدها بيان من مجلس القضاء الأعلى وكذلك بيان من الحكومة العراقية، جاء في البيانين ان جميع المعلومات المتداولة غير حقيقية ومضللة.
وتسربت المعلومات عن ان عملية التنصت طالت 2 من كبار الاطار التنسيقي، فيما يرى محللون سياسيون ان قضية شبكة التجسس او التنصت او الابتزاز، او أيا كانت مهامها، عقدت المشهد على مستقبل الحكومة، وربما تكون قد هدمت جهود عامين من محاولات تثبيت نفسها سياسيا واجتماعيا، وقد تقود في النهاية الى انتخابات مبكرة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
من هو علي مطير الذي اعتقل مؤخرا كأحد اللاعبين الرئيسيين في شبكة التجسس بمكتب رئيس الوزراء؟
04:51 | 2024-08-27
ما هي الأعمال التي كانت تقوم بها شبكة التجسس داخل مكتب رئيس الوزراء؟
10:37 | 2024-08-26
القضاء الأعلى ينفي التحقيق في قضية "شبكة محمد جوحي"
03:46 | 2024-09-01
شبكة تجسس داخل مكتب رئيس الوزراء تهز الأوساط
05:00 | 2024-08-24
محمد جوحي
شبكة التجسس
مكتب رئيس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
محليات
39.66%
12:55 | 2024-08-31
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:55 | 2024-08-31
ابرز المناطق التي ستشمل بنظام الكهرباء الجديد في بغداد
محليات
29.21%
13:41 | 2024-09-01
ابرز المناطق التي ستشمل بنظام الكهرباء الجديد في بغداد
13:41 | 2024-09-01
العراق يستقبل أول موجة مطرية خلال 4 أيام.. الخريف بدأ اليوم والمفاجآت قادمة
محليات
20.01%
01:51 | 2024-09-01
العراق يستقبل أول موجة مطرية خلال 4 أيام.. الخريف بدأ اليوم والمفاجآت قادمة
01:51 | 2024-09-01
سحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية وتكليف بديل عنه
محليات
11.11%
06:27 | 2024-09-01
سحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية وتكليف بديل عنه
06:27 | 2024-09-01
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
دور المرأة في المجتمع العراقي - حلقة ١٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-02
Morning Live
دور المرأة في المجتمع العراقي - حلقة ١٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-02
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الاتفاق على الانجاب 2-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الاتفاق على الانجاب 2-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-02
طل الصباح
الأبراج - فقرة شو رح أسوي ؟ 2-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-02
طل الصباح
الأبراج - فقرة شو رح أسوي ؟ 2-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-02
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
منتدى سومر
الصح أهم شي 31-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-31
منتدى سومر
الصح أهم شي 31-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-31
الأكثر مشاهدة
Morning Live
دور المرأة في المجتمع العراقي - حلقة ١٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-02
Morning Live
دور المرأة في المجتمع العراقي - حلقة ١٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-02
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ٩٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الاتفاق على الانجاب 2-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
الاتفاق على الانجاب 2-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-02
طل الصباح
الأبراج - فقرة شو رح أسوي ؟ 2-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-02
طل الصباح
الأبراج - فقرة شو رح أسوي ؟ 2-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-02
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
مقابلة خاصة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين | 2024
16:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
خط أحمر
مخمور يق*تل صديقه - الحلقة ١٨ | الموسم 7
15:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
العراق في دقيقة
01-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
استديو Noon
كيف تقيم الشخص؟ 1-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-01
منتدى سومر
الصح أهم شي 31-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-31
منتدى سومر
الصح أهم شي 31-8-2024 | 2024
13:00 | 2024-08-31
اخترنا لك
جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء
10:30 | 2024-09-02
اسباب سياسية وادارية... رواتب موظفي الاقليم أين أصبحت؟
07:43 | 2024-09-02
بعد نوم الموظفين والمراجعين.. محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام "فجرًا"
02:03 | 2024-09-02
الدلفي: الحكومة تتعرض لحملة ظالمة بعد نجاحات كثيرة في مجالات عديدة
16:02 | 2024-09-01
بينها الوجود الأمريكي وكركوك.. السومرية تفتح ملفات "هامة" مع وزير الخارجية
16:00 | 2024-09-01
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين في "حوار خاص" على السومرية
15:10 | 2024-09-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.