بدعم برلماني.. الهجمة ضد السوداني تقف خلفها جهات تحاول إشغال الرأي العام عن فساد

السومرية نيوز – محلي

اكدت النائبة سروة عبد الواحد، ان الهجمة ضد رئيس الوزراء تقف خلفها جهات تحاول إشغال الرأي العام عن فساد.

وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة X وتابعتها السومرية نيوز، إن "الهجمة ضد رئيس الوزراء تقف خلفها جهات مستفيدة من الحكومة".

وأضافت أن "هذه الجهات تحاول إشغال الرأي العام عن فساد عقودهم أو للضغط للحصول على المزيد".