هل سيكسر نصاب جلسة اليوم بسبب الأحوال الشخصية.. ما هو موقف النائبات؟

السومرية نيوز – محلي

اكد العديد من النواب وخاصة العنصر النسوي، عدم حضور جلسة مجلس النواب اليوم بسبب ادراج قانون الأحوال الشخصية بجدول الاعمال.

وقالت النائبة عن كتلة المنتج الوطني ابتسام الهلالي لـ السومرية نيوز، ان "هناك الكثير من المعارضين على قانون الأحوال الشخصية داخل قبة البرلمان"، معربة عن اسفها "بإدراج القانون على جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الثانية".

وأضافت ان "هذا القانون يتعلق ببناء المجتمع"، لافتا الى انه "سيكون هناك كسر للنصاب وحصول فوضى في جلسة اليوم بخصوص القراءة الثانية للقانون".

وأكدت "كان من المفترض التريث بادراج القانون على جدول الاعمال، بعد اجراء المناقشات الكاملة وإدخال التعديلات التي تتلائم مع الوضع الحالي"، لافتة الى ان "نصاب الجلسة سيكسر".

وذكرت ان "الكثير من النائبات مع بعض النواب لن يحضروا الجلسة".

يذكر ان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت يوم امس عن جدول اعمال جلسة البرلمان لليوم الثلاثاء والذي تضمن القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية.