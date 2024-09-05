العراق وامريكا يبحثان انهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الامن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل مستشار الأمن القومي، بمكتبه السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي".وأضاف: "بحث الأعرجي مع السفيرة الاميركية، تطوير العلاقات واستمرار التعاون بين البلدين على المستوى الإستراتيجي بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".كما جرى التأكيد على "أهمية مواصلة الحرب ضد الارهاب واستمرار اللقاءات والحوارات وتبادل المعلومات بما يضمن المصالح المشتركة للبلدين".