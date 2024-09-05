السيد الحكيم: سرقة القرن يجب ان تحاكم بمحاكمة القرن (فيديو)

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، الى ان تكون محاكمة سرقة القرن تماثلها وتكون محاكمة القرن.

وقال السيد الحكيم في مقطع مصور تابعته السومرية نيوز، انه "كما نها وصفت بسرقة القرن يجب ان تكون محاكمتها محاكمة القرن وان تكون محاكمة علنية وواضحة وببث مباشر".



وأضاف: "يقولون ان هناك أسماء ستذكر فيها فليكن يجب استدعائها للمحكمة".