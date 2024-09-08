3 مرشحين لا يحق لهم خوض الانتخابات

السومرية نيوز – سياسي

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات برلمان كردستان وذلك لمخالفتهم شروط الترشيح.

وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرر خلال اجتماعين منفصلين استبعاد 3 مرشحين من الترشح لانتخابات برلمان كوردستان".

واضافت ان "المرشحين هم كل من، جعفر عثمان عبد الله رشيد ضمن حركة التغيير عن محافظة السليمانية، شروان امين نعو ضمن قائمة هلويست عن محافظة أربيل، شفان سعيد عمر سعيد ضمن قائمة الجيل الجديد عن محافظة دهوك"، لافتة الى انهم "استبعدوا لمخالفتهم شروط الترشيح وفق المادة (21) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم (1) لسنة (1992) المعدل".

وتشير المادة (21) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم (1) لسنة (1992) المعدل الى شروط الترشيح لعضوية برلمان كوردستان كما يلي:

1- من مواطني كردستان العراق وساكنا فيها.

2- كامل الأهلية وبلغ الثلاثين من العمر.

3- متقنا القراءة والكتابة.

4- غير محكوم عليه في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والنزاهة.

5- غير محكوم عليه بالسجن في جريمة القتل العمد أو السرقة.

6- لم يشارك في الجرائم التي خططت لها السلطة القمعية أو ارتكبها في كردستان.

وأوضحت المفوضية ان "مجلس المفوضين قرر ايضا ابلاغ الاحزاب السياسية المعنية بهذا القرار، باستبدالهم خلال مدة اقصاها 3 ايام من تاريخ تبليغهم".

ويأتي استبعاد المرشحين بعد ان قرر مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 4/8/2024 استبعاد 4 مرشحين آخرين لانتخابات برلمان كردستان وذلك لمخالفتهم تعليمات التسجيل والمصادقة وبهذا فان مجموع المستبعدين من الانتخابات وصلت الى 7 مرشح.