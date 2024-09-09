التحالف الدولي وملفات أخرى على طاولة الأعرجي والمندلاوي

وبحسب مكتب مستشار الأمن القومي، استعرض الأعرجي خلال اللقاء، جهود مستشارية الأمن القومي على الصعيدين الداخلي والخارجي ونتائج الزيارة الأخيرة الى بروكسل ولقاء ممثلي حلف شمال الأطلسي، وكذلك رؤية الحكومة العراقية بإنهاء مهمة التحالف الدولي، فضلا عن بحث الملفات والقضايا المتعلقة بأمن واستقرار البلد".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول جملة من القضايا والملفات المتعلقة بتطوير وتعزيز عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية العراقية" .