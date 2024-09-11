بزشكيان يدشن زيارته لبغداد بموقع القائدين "سليماني والمهندس" (فيديو)

واظهر مقطع مصور تابعته السومرية نيوز، قيام بزشكيان بوضع اكليل من الزهور على الموقع التذكاري لمكان استشهاد سليماني والمهندس.ووصل بزشكيان الى صباح اليوم في اول زيارة خارجية له منذ تسنمه منصب رئاسة ايران، فيما سيزور وكربلاء واربيل والبصرة، مع توقيع 15 مذكرة تفاهم مع العراق.