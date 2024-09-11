الكربولي: غياب التمثيل الرئاسي السني عن استقبال بزشكيان اخلال بالتوازن التقليدي للعملية السياسية

– سياسي

اكد حزب الحل جمال الكربولي، الأربعاء، ان غياب التمثيل الرئاسي السني عن استقبال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان اخلال بالتوازن التقليدي للعملية السياسية.

وقال الكربولي في تدوينة على منصة X تابعتها السومرية نيوز، ان "غياب التمثيل الرئاسي السني عن استقبال الرئيس الايراني بزشكيان والاخلال بالتوازن التقليدي للعملية السياسية يتحمله (الأشخاص) العاجزون عن اخذ موقعهم الاول في الدولة بنفس الدرجة مع الذين صفقوا للعاجزين".

