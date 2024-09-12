الرئيس الإيراني يصل أربيل في ثاني أيام زيارته للعراق

وقال مراسل إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصل صباح الى في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.وأضاف المراسل، أن الإقليم نيجيرفان البارزاني كان في استقبال الرئيس الإيراني، مبينا ان زيارة الرئيس ستشمل لقاءات رسمية مع وزراء ومسؤولين في حكومة الإقليم لبحث عدد من القضايا بين الطرفين.