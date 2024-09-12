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زيدان والسفير السعودي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

سياسة

2024-09-12 | 05:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
زيدان والسفير السعودي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات
292 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عدد من الملفات القانونية المشتركة.

وذكرت المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس الموافق 12/ 9/ 2024 سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري وبحث معه عدد من الملفات القانونية المشتركة".
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