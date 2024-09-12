زيدان والسفير السعودي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

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بحث القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الخميس، خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عدد من الملفات القانونية المشتركة.

وذكرت الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " القضاء الاعلى القاضي استقبل الخميس الموافق 12/ 9/ 2024 سفير المملكة العربية السعودية في الشمري وبحث معه عدد من الملفات القانونية المشتركة".