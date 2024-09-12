Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال "كحيلة الكربلائية" بتهمة المحتوى الهابط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يدين الجرائم الاسرائيلية المستمرة في غزة: وصلت أقصى درجات الوحشية

سياسة

2024-09-12 | 11:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يدين الجرائم الاسرائيلية المستمرة في غزة: وصلت أقصى درجات الوحشية
568 مشاهدة

اعربت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، عن ادانتها للجرائم المستمرة منذ يوم أمس، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، " تدين الحكومة العراقية، بأشدّ العبارات، الجرائم المستمرة منذ يوم أمس، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزّة، في استمرار لمنهجها الوحشي والإجرامي ضد المدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية".

وأضاف، "في فجر يوم أمس، استُشهد ما يزيد على أربعين مدنياً بقصف قوات الاحتلال على مخيّمات النازحين في منطقة المواصي، بخان يونس جنوب قطاع غزّة المنكوب بالعدوان، وفي الساعات القليلة الماضية استهدفت آلة الدمار الصهيونية مدرسة النصيرات، ما تسبب بوقوع ضحايا بينهم 6 موظفين تابعين لوكالة الأونروا".

واعتبر، ان "إصرار العدوان على الذهاب إلى أقصى درجات التطرّف والوحشية في قطاع غزّة يستوجب أن يتحرك العالم أجمع بدوله الكبرى ومنظماته ومؤسساته؛ من أجل لجم الوحش المعتدي الذي انفلت من كل قانون أو تشريع أو قيم أو أخلاق؛ لأنّ ثمن هذا السكوت غير المبرر هو ضحايا جدد وتخريب مستمر، وهو ما يجعل كل دول العالم، لاسيما الدول الكبرى، أمام مسؤولية تاريخية تستدعي الوقوف بوجه هذا الإجرام المستمر".
>>  انضم الى السومرية على واتساب

العراق

فلسطين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Play
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-12
Play
العراق في دقيقة 12-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-12
Morning Live
Play
Morning Live
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
Play
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
Play
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
Play
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
Play
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
Play
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Play
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
Play
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
Play
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
Play
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
Play
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
Play
الفنان محمد زهير - الحلقة ٢٢ | season 3
15:30 | 2024-09-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-12
Play
العراق في دقيقة 12-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-12
Morning Live
Play
Morning Live
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
Play
العناية والاكريليك والاخطاء الشائعة في الاستخدام - حلقة ١١٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
Play
الديوانية قضاء غماس - الحلقة ١٠٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-12
بعد التحري
Play
بعد التحري
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
Play
معسكر الرشيد ..مشروع المتنزهات يصارع غول الفساد - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
Play
نشرة ١١ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
Play
سر الحياة 11-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-11
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
Play
قصص من الواقع 11-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-11
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
Play
أبراج - فقرة ركز 11-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-11
عشرين
Play
عشرين
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
Play
النفط يتقلب والرواتب تدخل مرحلة القلق - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-09-10
اخترنا لك
الشابندر يتحدث لـ السومرية عن الانتخابات المبكرة و"مرض" العملية السياسية وشبكة التجسس
16:00 | 2024-09-12
الرئيس الإيراني يصل إلى محافظة كربلاء
13:36 | 2024-09-12
عناوين السومرية.. غرامة البنك المركزي وتحقيقات القضاء بتسريبات النزاهة
12:36 | 2024-09-12
الرئيس الإيراني يصل إلى محافظة النجف
09:44 | 2024-09-12
زيدان والسفير السعودي على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات
05:09 | 2024-09-12
الرئيس الإيراني يصل أربيل في ثاني أيام زيارته للعراق
01:27 | 2024-09-12
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.