الرئيس الإيراني يصل إلى محافظة كربلاء

وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى محافظة كربلاء، مساء الخميس، قادما من محافظة .

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن الرئيس الإيراني وصل إلى محافظة والتقى بمحافظها جاسم الخطابي بحضور عدد من القيادات الأمنية.

بزشكيان وصل، الخميس، إلى محافظة النجف، بعد اختتام زيارته إلى إقليم .

يشار الى أن الرئيس الإيراني يجري منذ يوم أمس الأربعاء، زيارة الى على رأس وفد رسمي، هي الأولى له منذ انتخابه للمنصب.