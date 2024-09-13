انزعاج امريكي من اختيار بزشكيان العراق "محطته الأولى".. وتأييد سياسي داخلي للانسحاب

ونقلت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية، عن السيناتور الديمقراطي جاك ريد والذي يرأس لجنة القوات المسلحة في الشيوخ، إن قضية الانسحاب من تجمع بين مجموعة من المصالح المعقدة لكلا البلدين، حيث يدرك العراقيون أن وجودنا يضمن الاستقرار، ولكن هناك أيضاً خطر يهدد قواتنا.وأشار ريد إلى أن المسؤولين الأميركيين لم يشعروا بالسعادة لقيام الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان باختيار موقعا لأول زيارة خارجية له.من جانبه، قال النائب الجمهوري كوري ميلز وهو من قدامى المحاربين في حرب وعضو لجنتي الشؤون والخدمات المسلحة في النواب، إنه يشعر خاص إزاء نفوذ إيران والميليشيات التي تدعمها، ورغم أنه لا يعارض الانسحاب من حيث المبدأ، إلا أنه قال إنه من الضروري وضع خطة لضمان استقرار .وقال "أشعر أن لديك التزاما، إذا قمت بزعزعة استقرار الأمة، فعليك مساعدتها على الاستقرار مرة أخرى".