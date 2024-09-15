والدها قتل بالحرب.. وزيرة إيرانية تكشف تأثير زيارة العراق "عليها شخصيًا"

وقالت الوزيرة رافقت بزشكيان، فرزانة مالاجورد، ان هذه الرحلة كان لها معنى أعمق بكثير بالنسبة لي بسبب فقدان والدي في الحرب مع .وأضافت ان "في جميع محافظات تواجدنا فيها، كان كل من وقف أمامنا يتحدث بفخر عن سلطة إيران وشرفها".